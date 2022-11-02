وزير الخارجية: المملكة تستضيف اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ"32"

وقال في كلمة المملكة في الجلسة الختامية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة الـ31: "يطيب لنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، على ما لمسناه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما نودّ أن نثني على الجهود المبذولة والملموسة لإنجاح هذه القمة، المتمثلة في الإدارة الحكيمة لأعمالها، والتي عكست حُسن التنظيم وتميز الإعداد".