أمير الباحة يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي أطلقها ولي العهد

شارك الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة – حفظه الله – اليوم، في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – أيده الله – بهدف تعزيز ثقافة العمل الإنساني، وتشجيع أفراد المجتمع على التبرع بالدم.