أمير الباحة يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي أطلقها ولي العهد

شارك الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة – حفظه الله – اليوم، في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – أيده الله – بهدف تعزيز ثقافة العمل الإنساني، وتشجيع أفراد المجتمع على التبرع بالدم.
وأكد أمير الباحة أن مبادرة سمو ولي العهد تمثل قدوة ملهمة، وتجسد حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ قيم التكافل والعطاء، مشيرًا إلى أن الحملة تهدف إلى رفع نسبة التبرع الطوعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من وحدات الدم ومكوناته، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع حيوي يتمتع بصحة متكاملة.
ودعا أهالي منطقة الباحة إلى المشاركة الفاعلة في هذه الحملة الوطنية، والمساهمة في إنقاذ الأرواح وترسيخ ثقافة التبرع بالدم كقيمة إنسانية نبيلة.