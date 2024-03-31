شاهد .. كشافة "تعليم الطائف" تشارك في خدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام

يُذكر أن وفد كشافة تعليم الطائف قد باشر المهام المسندة إليه في تنظيم المصلين والمعتمرين داخل ساحات الحرم وفي المسعى في صلاة العشاء والتراويح، وسوف يقوم بتنفيذ بقية المهام فيما تبقى من العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم.