شاهد .. كشافة "تعليم الطائف" تشارك في خدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام

تشارك كشافة تعليم الطائف بـ 10 كشافين وقائد كشفي في خدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، بالتعاون مع مركز "بادر" الكشفي التطوعي الذي تشرف عليه إدارة تعليم مكة المكرمة.
وأشاد عبر "سبق" المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بدور الكشافة في خدمة ضيوف الرحمن من زوار ومعتمرين وما يقدمونه من جهود كبيرة في جوانب الأعمال التطوعية الجليلة.
وأضاف الدكتور الغامدي أن الوفد الكشفي يعمل جنبًا إلى جنب مع الوحدات الكشفية المشاركة في خدمة الزوار والمعتمرين في بيت الله الحرام ويسخرون جل طاقاتهم في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.
يُذكر أن وفد كشافة تعليم الطائف قد باشر المهام المسندة إليه في تنظيم المصلين والمعتمرين داخل ساحات الحرم وفي المسعى في صلاة العشاء والتراويح، وسوف يقوم بتنفيذ بقية المهام فيما تبقى من العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم.