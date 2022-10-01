مجمع الملك فيصل الطبي في الطائف ينقذ مريضة من ورم بجدار الرحم

وقال المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان لـ"سبق": وصلت مريضة تعاني من انتفاخ في البطن، وبعد الكشف عليها تَبَين أنها تعاني من أعراض ضغط من ورم البطن على الأمعاء، تمثلت في الإمساك؛ حيث تم إجراء الأشعة التلفزيونية والرنين المغناطيسي، والتي كشفت عن وجود ورم ليفي في جدار الرحم الخلفي.