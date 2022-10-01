مجمع الملك فيصل الطبي في الطائف ينقذ مريضة من ورم بجدار الرحم

نجح أطباء مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في استئصال ورم ليفي يقارب حجمه 3 كيلوجرامات من الرحم.
وقال المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان لـ"سبق": وصلت مريضة تعاني من انتفاخ في البطن، وبعد الكشف عليها تَبَين أنها تعاني من أعراض ضغط من ورم البطن على الأمعاء، تمثلت في الإمساك؛ حيث تم إجراء الأشعة التلفزيونية والرنين المغناطيسي، والتي كشفت عن وجود ورم ليفي في جدار الرحم الخلفي.
وأضاف: على الفور تم تنويم المريضة والاستعانة بفريق المسالك البولية لوضع قسطرة احتياطية للحالبين، وإجراء عملية عاجلة تمثلت في فتح البطن طوليًّا واستئصال ورم ليفي يقارب حجمه 3 كيلوجرامات من الرحم وإعطاء كيسيْ دم أثناء العملية، مع الحفاظ على الرحم سليمًا.
وأضاف الحميدان: غادرت المريضة المجمع بعد أن قضت فترة ما بعد العملية بوضع مستقر.