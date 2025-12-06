"رئيس روس كونغرس": المنتدى الروسي السعودي للأعمال نقل الشراكة بين المملكة وروسيا إلى مستوى استراتيجي جديد

وبيّن أن الهدف الرئيس هو الانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكات استراتيجية أعمق، تقوم على إنشاء سلاسل قيمة إنتاجية وتكنولوجية مشتركة، بما يعزّز متانة الاقتصادين الروسي والسعودي على المدى الطويل، لافتًا إلى أن النقاشات التي شهدها المنتدى والاتفاقيات التي وُقّعت على هامشه تمثل خطوة عملية في هذا الاتجاه.