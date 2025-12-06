"رئيس روس كونغرس": المنتدى الروسي السعودي للأعمال نقل الشراكة بين المملكة وروسيا إلى مستوى استراتيجي جديد

أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة روس كونغرس ألكسندر ستوغليف أن منتدى الأعمال الروسي-السعودي الذي استضافته الرياض يشكّل منصة محورية للارتقاء بعلاقات الشراكة بين روسيا والمملكة في مجالات الاقتصاد والعلم والتقنية والاستثمار، مشيرًا إلى أن مخرجاته ستنعكس على مشاريع عملية مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح "ستوغليف" أن المنتدى عُقد ضمن أعمال الاجتماع التاسع للجنة الحكومية الروسية-السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وجمع ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات التنموية وكبرى الشركات من البلدين، لمناقشة آفاق تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعاون الصناعي، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والتقنيات الرقمية وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.
وبيّن أن الهدف الرئيس هو الانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكات استراتيجية أعمق، تقوم على إنشاء سلاسل قيمة إنتاجية وتكنولوجية مشتركة، بما يعزّز متانة الاقتصادين الروسي والسعودي على المدى الطويل، لافتًا إلى أن النقاشات التي شهدها المنتدى والاتفاقيات التي وُقّعت على هامشه تمثل خطوة عملية في هذا الاتجاه.
وشهدت الرياض خلال المنتدى توقيع سلسلة من الوثائق الرسمية بين الجانبين؛ من بينها اتفاقية حكومية للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جميع أنواع الجوازات، إضافة إلى مذكرة تفاهم حول التغير المناخي والتنمية منخفضة الكربون، ومذكرة تعاون في مجال الأرشيفات. واعتبر "ستوغليف" أن هذه الاتفاقيات تسهّل حركة الأفراد والاستثمار وتبادل المعرفة، وتوفر بيئة أكثر ملاءمة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وعن دور روس كونغرس في تنظيم الحدث، أوضح "ستوغليف" أن المؤسسة شاركت في تنظيم المنتدى على الجانب الروسي، إلى جانب مجلسَي الأعمال الروسي-السعودي والروسي-العربي، وبدعم من حكومة الاتحاد الروسي ووزارة التنمية الاقتصادية. وقال إن روس كونغرس تعمل كمؤسسة تنموية غير مالية، وتُعد من أبرز منظمي المنتديات والمؤتمرات والمعارض الكبرى داخل روسيا وخارجها، بهدف دعم الإمكانات الاقتصادية الروسية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
وشهد الجناح المشترك لمنصة روس كونغرس العالمية ومنصة أرض الابتكارات عرض مجموعة من الحلول والتقنيات الروسية المتقدمة، شملت حلول اللوجستيات الهجينة والتنقل الكهربائي، وأنظمة العرض والتجهيزات التفاعلية، وتقنيات معالجة المياه ومياه الصرف الصناعية، وحلول العزل والبناء السريع، وأنظمة حماية المعلومات وتخزين البيانات، إلى جانب منظومات الطائرات من دون طيار والأقمار الصناعية الصغيرة، وتقنيات تنقية الهواء، ومنصات الفنتك للمدفوعات الدولية. كما قدّم شركاء مثل سيستيما وسبيربنك والمجلس الروسي-العربي حلولهم ضمن المنصة نفسها.
وكشف "ستوغليف" أن المملكة العربية السعودية ستكون ضيف الشرف في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، المزمع عقده في الفترة من 3 إلى 6 يونيو القادم في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس الأهمية المتزايدة للشراكة مع المملكة، ويفتح آفاقًا أوسع لمشاركتها الفاعلة في النقاشات والفرص الاستثمارية المستقبلية.