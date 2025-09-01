"التدريب التقني": قبول أكثر من ( 78 ) ألف متدرب ومتدربة بالفصل الأول من هذا العام

وأوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، أن المؤسسة توسعت في تقديم البرامج التدريبية النوعية وزيادة الطاقة الاستيعابية فيها لتواكب احتياجات سوق العمل ومتطلبات المرحلة التنموية بالمملكة، حيث بدأت استعداداتها للعام التدريبي الحالي منذ وقت مبكر وفق خطة تنفيذية شاملة شملت تطوير وتهيئة الأنظمة الإلكترونية، إتاحة الخدمات الذاتية للمتدربين والمتدربات قبل بدء الفصل بوقتٍ كافٍ، وإعداد برامج تهيئة المستجدين بالمنشآت التدريبية، وإتاحة تسجيل الجداول للمتدربين والمتدربات قبل بداية الفصل على فترتين.