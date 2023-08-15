"سكني": 52,794 أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول منذ بداية 2023

وقال البرنامج في بيان صحافي، اليوم: عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر يوليو بلغ 8,303 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 6,295 أسرة، وذلك بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها "سكني" للأسر السعودية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر في تملك المساكن، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، من خلال تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.

