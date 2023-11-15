"إنسان" تطلق مشروعَ كسوة الشتاء لخدمة أكثر من "36" ألف مستفيد في الرياض ومحافظاتها

وتستهدف الجمعيةُ مبلغَ "3.665.100" ريال لتوفير كسوة الشتاء لعدد "36.651" يتيمًا ويتيمة وأرملة، بواقع "100" ريال لكل فرد؛ حيث سيتمّ إيداع المبلغ المخصّص لكسوة الشتاء في حسابات الأسر البنكية؛ وذلك لتخفيف مواجهة برودة الأجواء في فصل الشتاء؛ حيث تحقّق هذه الطريقة هدفًا من أهداف الجمعية، وهو حفظ كرامة اليتيم. ودعت الجمعيةُ أفرادَ المجتمع، وجهات القطاع الخاص والمؤسسات المانحة للإسهام في توفير كسوة الشتاء لأبناء وأسر إنسان، وتجسيد التكافل الاجتماعي الذي حثّ عليه ديننا الحنيف وتضمّنته القيم الإنسانية، وتحقيق التكامل بين القطاع الخاص وغير الربحي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، من خلال التبرع بقيمة الكسوة عبر منصة "إنسان" للتبرع: https://ensan.sa/shop/91 ، أو التحويل عبر حسابات الجمعية البنكية، أو زيارة أقرب فرع من فروع الجمعية.