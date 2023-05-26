إعلامي محذرًا الآباء: وجود مال زائد مع ابنك يقوده للتفكير في شراء السموم

وأشار إلى أنه يجب على الأسرة أن تكون خط الدفاع الأول، وتُكثِّف من متابعة أبنائها وتوجهاتهم، وعدم التساهل معهم عند ملاحظة أي تغير في سلوك الأبناء والبنات، وذلك بالتدخل فورًا، ومعرفة أسباب هذا التغير، ثم متابعة الحالة باهتمام بالغ.. وليس عيبًا أن تأخذهم إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، وليس عيبًا كذلك إذا أثبتت التحاليل تعاطي الابن أن تأخذه إلى المراكز الصحية المتخصصة في علاج الإدمان.