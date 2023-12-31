"فيصل بن بندر" يرعى حفل تدشين 25 حديقة جديدة في أحياء الرياض

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل تدشين 25 حديقة موزعة على 18 حيًا بمدينة الرياض.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر حفل التدشين في حديقة الكناري بحي الحمراء في الرياض، الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة.
وتفصيلاً، أعرب الأمير فيصل بن بندر، في تصريح بهذه المناسبة، عن سعادته برعاية مثل هذا الحفل لتقديم هذه الحدائق لمدينة الرياض التي قامت عليها أمانة المنطقة بدراسة عميقة وتصاميم حديثة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات ودعم من القيادة الكريمة لجعل الرياض دائمًا بهذا المستوى الرائع الذي يجعل جودة الحياة فيها عالية جدًا.
وأشار إلى أن العمل على هذه الحدائق جاء بعد تخطيط ودراسة شاملة جعلت هذه الحدائق تنطلق وتقدم كهدية لأهالي الأحياء.
وقال الأمير فيصل بن بندر: "نحن نخطو خطوات جيدة في منطقة الرياض، فالأمانة تقوم بدورها والقطاع الحكومي يقوم بدوره والقطاع الخاص في الوقت نفسه يقوم بدوره، وهذه تعطي مؤشرًا أن هذا التفاعل وهذا التناغم يجعلنا نفخر بهذا المستوى الجيد، مقدمًا سموه شكره لسمو أمين المنطقة والعاملين بالأمانة على ما يقدمونه من جهود مبذولة".
وفي الحفل المعد بتلك المناسبة، ألقى الوكيل المساعد للأنسنة والمشروعات الخدمية المهندس تركي بن عبدالعزيز التركي، كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على رعايته للحفل، وأفاد بأن الـ 25 حديقة تقع على مساحة إجمالية تتجاوز 229.917 مترًا مربعًا، من الفراغات العامة والمساحات الخضراء وأكثر من 10.126 من الأشجار وبمساحة تتجاوز 21 ألف متر طولي من ممرات المشاة والدراجات.
وأبان أنه تم العمل على تصميم وتنفيذ عددٍ من المشروعات الخدمية من أبرزها مشروع حدائق الأحياء السكنية والحدائق النوعية وتطوير الميادين والمواقع التاريخية.
وشاهد أمير الرياض، عرضًا مرئيًا عن الحدائق الجديدة، وخطط التوسع، وجانبًا من المشاركات المجتمعية.
وعقب ذلك شهد توقيع اتفاقية بين أمانة المنطقة وشركة التعاونية للتأمين لإنشاء حديقة عامة، بعد ذلك كرّم أمير منطقة الرياض، الجهات والمؤسسات التي قدمت مبادرات في حدائق المدينة، وهم: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وجمعية "لأجلهم"، وجمعية "كفاءة" للتشغيل والصيانة الأهلية.
بعد ذلك قام أمير منطقة الرياض بجولة على معالم حديقة الكناري بحي الحمراء، ووضع الحجر التذكاري للحدائق التي تم تدشينها.
يُذكر أن الحدائق التي تم تدشينها تقع على مساحة إجمالية 230,000م2، ومسطحات خضراء بمساحة 75,000م2، وتأتي في إطار التوسع في الحدائق النوعية، وزيادة المسطحات الخضراء، وتطويرها وأنسنتها، بتصاميم عصرية حديثة، بما يرفع جودة الحياة داخل الأحياء السكنية، ويُسهم في تحقيق مبادرة الرياض الخضراء.
وتغطي الحدائق الجديدة الاحتياج المحلي لمختلف أرجاء العاصمة، وترتقي بالمرافق الحيوية، لأحياء (العارض، والرمال، والبيان، والمونسية، وطويق، والقادسية، والفلاح، وإشبيلية، والنزهة، وحي الملك فيصل، والتعاون، والحمراء، والورود، والنسيم الغربي، والخليج، والمهدية، والمروة، والدار البيضاء).
وجرى تصميم حدائق الأحياء بمعايير عالمية، وتم تنفيذها لتحقيق هدف خفض وصول السكان إلى 10 دقائق سيرًا على الأقدام، إلى جانب زراعة 2000 شجرة، و8000 شجيرة، وتجهيز 129 لعبة، والعديد من مواقع الفعاليّات، والخدمات، بما يلبي تطلعات السكان المجتمعية والترفيهية.