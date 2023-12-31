"فيصل بن بندر" يرعى حفل تدشين 25 حديقة جديدة في أحياء الرياض

وتغطي الحدائق الجديدة الاحتياج المحلي لمختلف أرجاء العاصمة، وترتقي بالمرافق الحيوية، لأحياء (العارض، والرمال، والبيان، والمونسية، وطويق، والقادسية، والفلاح، وإشبيلية، والنزهة، وحي الملك فيصل، والتعاون، والحمراء، والورود، والنسيم الغربي، والخليج، والمهدية، والمروة، والدار البيضاء).