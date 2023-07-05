الكويت.. وزيرا الداخلية والدفاع يستقبلان الأمير تركي بن محمد

استقبل الشيخ طلال الخالد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق له.

وتضمّن الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

وحضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ومدير عام مكتب الأمير تركي بن محمد بن فهد حمد بن سليمان السليم، فيما حضره من الجانب الكويتي، وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ خالد بن طلال الصباح.

من جهة أخرى، استقبل الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق لسموه.

وشهد الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

وحضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سلطان بن سعد بن خالد، ومدير عام مكتب الأمير تركي بن محمد بن فهد حمد بن سليمان السليم، فيما حضره من الجانب الكويتي، وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ خالد بن طلال الصباح.