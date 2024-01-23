قصر بيان.. أمير الكويت يستقبل تركي بن محمد بن فهد ويستعرض معه العلاقات الأخوية بين البلدين

استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في قصر بيان، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق.
ونقل وزير الدولة لأمير دولة الكويت، تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ.
وحمّل أمير دولة الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.
وهنّأ الوزير، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، وتمنياته له بموفور الصحة وتمام العافية.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.
حضر الاستقبال، من الجانب السعودي، الأمير سلطان بن سعد بن خالد؛ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب الأمير تركي بن محمد بن فهد؛ حمد بن سليمان السليم، فيما حضره من الجانب الكويتي، عدد من كبار المسؤولين.