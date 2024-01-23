قصر بيان.. أمير الكويت يستقبل تركي بن محمد بن فهد ويستعرض معه العلاقات الأخوية بين البلدين

حضر الاستقبال، من الجانب السعودي، الأمير سلطان بن سعد بن خالد؛ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب الأمير تركي بن محمد بن فهد؛ حمد بن سليمان السليم، فيما حضره من الجانب الكويتي، عدد من كبار المسؤولين.