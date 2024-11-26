55 شركة تشارك ضمن جناح "صناعة سعودية" في معرض الخمسة الكبار بدبي

ويُعد معرض الخمسة الكبار أحد المعارض الكبرى المهمة على المستوى العالمي التي تُعنى بقطاع التشييد والبناء بالنسبة للمصنعين والمقاولين وأصحاب المشاريع والتجار، وأهم صناع القرار لعقد الصفقات الجديدة الداخلية والخارجية، فيما يقدم المعرض للشركات المشاركة والزوار على حد سواء، فرصة الاطلاع على آخر التطوّرات والتوجّهات في السوق الإقليمية وبناء الشراكات الجديدة مع العملاء المحتملين، بالإضافة إلى الحصول على أحدث المعلومات فيما يخص جميع جوانب صناعة البناء والتشييد، ومن المتوقع أن يضم المعرض تحت مظلته هذا العام أكثر من 2700 عارض من أكثر من 60 دولة.