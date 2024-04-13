"العنقري" يشارك في اجتماع مجلس إدارة معهد المراجعين الداخليين في تنزانيا

ويعد المعهد الدولي للمراجعين الداخليين المرجع المهني الأول في العالم حول كل ما يخص مهنة المراجعة الداخلية، والذي تأسس في عام 1941، ويقع مقره الرئيسي في ولاية فلوريدا الأمريكية؛ حيث يعمل على توفير فرص تعليمية وتطويرية مهنية شاملة، ومعايير وإرشادات الممارسة المهنية الأخرى، وبرامج الشهادات والبحث ونشر وتعزيز المعرفة المتعلقة بالمراجعة الداخلية والدور المناسب في الرقابة وإدارة المخاطر والحوكمة للممارسين وأصحاب المصلحة.