علاج شلل الأحبال الصوتية الأحادي لطفل بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود

وأوضحت استشارية جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال في المدينة الطبية الجامعية الدكتورة لطيفة المقوشي؛ أن الطفل كان يعاني ضعفاً في الصوت، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود شلل أحادي في الأحبال الصوتية، وبدراسة الحالة قرّر الفريق الجراحي إجراء عملية جراحية لإعادة عصب الحنجرة من خلال توصيل الحبل الصوتي المشلول بعصب سليم.