"الأرصاد": توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة حتى يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى تأثير الحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة تشمل: عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والقصيم، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية، والرياض، والمنطقة الشرقية، بما في ذلك جدة والطائف وأجزاء ساحلية أخرى.