"المسند": "جبل المحجة" ربما كان محور الحياة عند قبائل شمال شبه الجزيرة سابقاً

أكّد نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن جبل المحجة وغيره من الجبال ربما كانت في فترة ما محور الحياة عند قبائل شمالي شبه الجزيرة العربية؛ بسبب وقوعه بين مراعٍ مهمة أمّنت الرعي لقطعان الماشية، ووفّرت الأمن لقوافل التجارة والحجيج، حتى أصبح هذا الجبل سجلاً لأسماء بعض القبائل التي ارتادت المكان، وتردّدت عليه، وتركت على جدرانه كتابات ثمودية أو نبطية أو سبئية أو لحيانية، ولوحات عديدة لمناظر الصيد، وأشكال الحيوانات التي ائتلفت الحياة معها؛ كالجياد والإبل، وذلك في منتصف الألف الأولى قبل الميلاد.