120 جولة في أسبوع.. "بلدية بيشة" تتلف قرابة طن من اللحوم الفاسدة

وأكّد "آل جلبان"؛ أنه تم خلال الحملة إتلاف نحو ٩٦٠ كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصد نحو ٣٧٠ مخالفة صحية، بعد أكثر من ١٢٠ جولة ميدانية، قام بها المراقبون خلال أسبوع. فيما تم إغلاق نحو ١٨ منشأة مخالفة.