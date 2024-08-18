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جامعة أم القرى تشدد على أهمية تعزيز الهوية الوطنية تماشيًا مع التوجيهات الرسمية

توعدت بتطبيق الأنظمة على غير الملتزمين بالتعليمات أثناء دخول الحرم الجامعي
جامعة أم القرى تشدد على أهمية تعزيز الهوية الوطنية تماشيًا مع التوجيهات الرسمية

أصدرت عمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى تعميمًا لطلابها تطبيقًا للتوجيهات الرسمية، وتعزيزًا للهوية الوطنية.

وشددت جامعة أم القرى على طلابها وطالباتها بضرورة الالتزام بارتداء الزي الرسمي السعودي (ثوب، شماغ، غترة) للطلاب (والعباءة، غطاء الرأس) للطالبات، والالتزام بالزي الساتر المحتشم أثناء الوجود بالحرم الجامعي، وأثناء التنقل بين المقرات والقاعات الدراسية، وخلال الحضور للفعاليّات الداخلية، أو المشاركات الخارجية في المحافل العلمية.

وأضافت أنه سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات لغير الملتزمين بالتوجيهات أعلاه أثناء دخول الحرم الجامعي أو الحضور والمشاركة في الأنشطة والفعاليّات التي تقيمها الجامعة أو تشارك بها.

الهوية الوطنية
جامعة أم القرى
الزي الرسمي

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