جامعة أم القرى تشدد على أهمية تعزيز الهوية الوطنية تماشيًا مع التوجيهات الرسمية

وشددت جامعة أم القرى على طلابها وطالباتها بضرورة الالتزام بارتداء الزي الرسمي السعودي (ثوب، شماغ، غترة) للطلاب (والعباءة، غطاء الرأس) للطالبات، والالتزام بالزي الساتر المحتشم أثناء الوجود بالحرم الجامعي، وأثناء التنقل بين المقرات والقاعات الدراسية، وخلال الحضور للفعاليّات الداخلية، أو المشاركات الخارجية في المحافل العلمية.