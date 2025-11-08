غدًا الأحد.. "الهيئة الملكية بالرياض" تعلن نتائج أهلية المتقدمين لشراء الأراضي عبر منصة "التوازن العقاري"

ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود الهيئة لتعزيز فرص تملّك المواطنين للأراضي السكنية، وتحقيق مستهدفات برنامج التوازن العقاري الذي يهدف إلى تطوير منظومة العرض والطلب، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مدينة الرياض.