غدًا الأحد.. "الهيئة الملكية بالرياض" تعلن نتائج أهلية المتقدمين لشراء الأراضي عبر منصة "التوازن العقاري"

تُعلن الهيئة الملكية لمدينة الرياض غدًا الأحد 9 نوفمبر 2025م نتائج أهلية المستحقين الراغبين في شراء الأراضي السكنية، ممن تقدّموا عبر منصة "التوازن العقاري" خلال الفترة المحددة لاستقبال الطلبات.
وأوضحت الهيئة أن المتقدمين يمكنهم الاطلاع على نتائج أهلية استحقاقهم ابتداءً من الموعد المعلن، وذلك عبر الرابط الإلكتروني للمنصة:
ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود الهيئة لتعزيز فرص تملّك المواطنين للأراضي السكنية، وتحقيق مستهدفات برنامج التوازن العقاري الذي يهدف إلى تطوير منظومة العرض والطلب، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مدينة الرياض.