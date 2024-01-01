أنباء عن محاولة حوثية لمهاجمة سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر

وأوضحت أن طائرات هليكوبتر أمريكية استجابت لنداء الاستغاثة، وأطلقت الزوارق النار تجاهها، مشيرة إلى أن طائرات الهليكوبتر الأمريكية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس، وأغرقت 3 من الزوارق الأربعة، وقتلت طواقمها، وفر الزورق الرابع من المنطقة.