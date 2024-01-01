أنباء عن محاولة حوثية لمهاجمة سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الاثنين بمحاولة حوثية لمهاجمة سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر.
وتفصيلاً، اعترفت جماعة الحوثي الأحد بمقتل 10 من عناصرها، في استهداف القوات الأمريكي لثلاثة زوارق تابعة لها جنوبي البحر الأحمر.
وتبنت جماعة الحوثي تنفيذ عملية عسكرية، استهدفت سفينة حاويات "ميرسك هانغزو Maersk Hangzhou"، كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة، وفق البيان.
وقال البيان إن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة للنداءات التحذيرية، وفقًا لـ"العربية نت".
وكان مصدران ملاحيان في ميناء الحديدة اليمني قد أفادا بمقتل عشرة حوثيين وإصابة اثنين من جراء قصف أمريكي على زوارق هاجمت سفينة حاويات في البحر الأحمر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أن زوارق تابعة للحوثيين هاجمت سفينة تجارية وطائرات هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر.
وأضافت القيادة في بيان الأحد بأن سفينة حاويات تابعة لشركة ميرسك العالمية أطلقت نداء استغاثة ثانيًا في أقل من 24 ساعة بتعرضها لهجوم من أربعة زوارق تابعة للحوثيين.
وأوضحت أن طائرات هليكوبتر أمريكية استجابت لنداء الاستغاثة، وأطلقت الزوارق النار تجاهها، مشيرة إلى أن طائرات الهليكوبتر الأمريكية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس، وأغرقت 3 من الزوارق الأربعة، وقتلت طواقمها، وفر الزورق الرابع من المنطقة.
وشن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن تجارية متجهة نحو إسرائيل، أو تعود ملكيتها لإسرائيل، بحسب زعمهم منذ اندلاع الحرب في غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
في المقابل أرسلت واشنطن مدمرات، وأعلنت إطلاق عملية "حماية الازدهار" لتأمين سلامة الملاحة الدولية في هذا الممر المائي المهم عالميًّا، وسط ارتفاع منسوب القلق الدولي من توسع الصراع مع استمرار الأعمال العدائية.