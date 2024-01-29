"ابن حثلين" يعتمد 22 فبراير المقبل موعدًا لانطلاق سلسلة مهرجانات جادة الإبل للعام 2024

اعتمد الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، 22 فبراير المقبل موعدًا لانطلاق سلسلة مهرجانات جادة الإبل للعام 2024 بدءًا بجادة الإبل في حائل، وذلك ضمن خطط نادي الإبل للوصول إلى شريحة مجتمعية جديدة، بما يصاحب المهرجانات من فعاليّات وأنشطة ترفيهية تُسهم في ترسيخ هذا الموروث السعودي العريق وتجذب عشاقه من أماكن عديدة، كما تلبي احتياجات أسر السعوديين والمقيمين.
وأشاد الشيخ "ابن حثلين"، بما يشهده قطاع الإبل من نقلة نوعية بفضل دعم القيادة الرشيدة ورعاية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، وحرصه الكبير على الحفاظ على موروث المملكة الأصيل، مشيرًا إلى أن "مهرجانات المناطق" تهدف إلى إحداث حراك اقتصادي، وتوسيع شريحة المتعاملين مع القطاع، وتنشيط حركة البيع والشراء، ورفع القيمة التسويقية للإبل.
وتضم مهرجانات المناطق حزمة من البرامج والأنشطة التي تستهدف سائر أطياف المجتمع، وتعكس حجم العمل الكبير الذي يبذله نادي الإبل للظهور بالشكل الذي يواكب القيمة الكبيرة لهذا الموروث تاريخيًا وثقافيًا، كما أن لها بعدًا اقتصاديًا مهمًا من حيث دعم الصناعات المتعلقة بقطاع الإبل ومساعدة رواد الأعمال في إيجاد فرص الاستثمار المتنوعة.