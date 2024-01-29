"ابن حثلين" يعتمد 22 فبراير المقبل موعدًا لانطلاق سلسلة مهرجانات جادة الإبل للعام 2024

اعتمد الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، 22 فبراير المقبل موعدًا لانطلاق سلسلة مهرجانات جادة الإبل للعام 2024 بدءًا بجادة الإبل في حائل، وذلك ضمن خطط نادي الإبل للوصول إلى شريحة مجتمعية جديدة، بما يصاحب المهرجانات من فعاليّات وأنشطة ترفيهية تُسهم في ترسيخ هذا الموروث السعودي العريق وتجذب عشاقه من أماكن عديدة، كما تلبي احتياجات أسر السعوديين والمقيمين.