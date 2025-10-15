الحناكية تجمع نجد بالحجاز في مشهد تراثي.. ومزاد الإبل يؤكد دعم القيادة للموروث والتنمية

في لوحةٍ تجمع نجد بالحجاز، تتصدر محافظة الحناكية المشهد التراثي والاقتصادي هذه الأيام وهي تحتضن مزاد المدينة المنورة الثاني للإبل، الذي يُقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ليواصل هذا الحدث نجاحه للعام الثاني على التوالي تأكيدًا لاهتمام القيادة الرشيدة بالموروث الوطني الأصيل وتنمية القطاع الحيوي المرتبط به.
ويُعدّ المزاد ملتقى وطنيًا يجمع المستثمرين وملاك الإبل من مختلف مناطق المملكة، حيث تشهد الحناكية أجواءً تراثية زاخرة بالفعاليات المصاحبة والمخيمات الشعبية التي نظّمها أهالي المنطقة وملاك الإبل، لتكون مقصدًا للزوار ومتنفسًا ثقافيًا واقتصاديًا، إلى جانب منافذ الأسر المنتجة والخدمات المصرفية التي أسهمت في تنشيط الحركة التجارية بالمحافظة.
وشهدت المحافظة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ضمن جولاته التفقدية للاطلاع على المشروعات التنموية والخدمات العامة المقدمة للسكان والزوار، حيث وقف سموه على فعاليات المزاد وما يقدمه من تنظيمٍ متكامل يجمع بين الأصالة والتطوير.
وأكد سموه أن قطاع الإبل يحظى بدعمٍ واهتمامٍ كبيرين من القيادة الرشيدة – أيدها الله – إدراكًا لما يمثله هذا القطاع من رمزٍ لهوية المملكة وامتدادٍ لجذورها التاريخية والثقافية، مشيرًا إلى أن النقلة النوعية التي يشهدها تعكس حرص الدولة على تمكينه ليكون رافدًا اقتصاديًا وثقافيًا يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
واختتمت الفعاليات بتأكيد الحضور أن مزاد الإبل في الحناكية أصبح منصة وطنية تجسّد رؤية المملكة في تحويل الموروث إلى موردٍ اقتصاديٍ مستدام يعزز الهوية الثقافية للمملكة ومكانتها الإقليمية والعالمية.