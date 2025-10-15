الحناكية تجمع نجد بالحجاز في مشهد تراثي.. ومزاد الإبل يؤكد دعم القيادة للموروث والتنمية

في لوحةٍ تجمع نجد بالحجاز، تتصدر محافظة الحناكية المشهد التراثي والاقتصادي هذه الأيام وهي تحتضن مزاد المدينة المنورة الثاني للإبل، الذي يُقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ليواصل هذا الحدث نجاحه للعام الثاني على التوالي تأكيدًا لاهتمام القيادة الرشيدة بالموروث الوطني الأصيل وتنمية القطاع الحيوي المرتبط به.