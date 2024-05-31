مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُنهي معاناة "تسعينية" مع ورم سرطاني "نشط" بالقولون

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، بإجراء عملية جراحية دقيقة ومتقدمة لإستئصال ورم سرطاني نشط في القولون، عن طريق تقنيات المنظار الجراحي المتطور، وذلك لإنهاء معاناة استمرت لسنوات لمريضة تبلغ من العمر 93 عاماً. ذكر ذلك الدكتور سمير سندي المدير الطبي بالمستشفى.
والذي أضاف بأن الفريق الطبي المعالج عند استقباله المريضة، قام بالإستماع إلى شكواها والإطلاع على تاريخها المرضي، وتبين أنها تعاني من آلام بالبطن وإمساك ونزيف شديد يصاحب عملية الإخراج، بالإضافة إلى قصور حاد في الوظائف القلبية والكلى، والشعور بالإرهاق وعدم القدرة على ممارسة حياتها بصورة طبيعية، كما أنها سعت للعلاج في أكثر من مستشفى، ولكن دون جدوى. إذ تم استقبالها بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي وإخضاعها لحزمة من الفحوصات الدقيقة، بأشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I) والتصوير الطبقي (C.T Scan) والتحاليل المخبرية، بالإضافة إلى إجراء متابعات مع أطباء القلب والكلى، وقد أظهرت النتائج عن وجود ورم سرطاني "نشط" في القولون بطول 4 سم، ونقص حاد في نسب الحديد بالدم، مما دعا الفريق الطبي إلى الإجتماع ودراسة وضع المريضة لإتخاذ القرار المناسب، حيث أخضعت لعملية استغرقت 60 دقيقة باستخدام تقنيات المنظار المتطور تحت التخدير العام، وتم استئصال كامل الورم بعناية فائقة، ونقلت بعدها إلى العناية المركزة.
وفي الختام قال الدكتور سندي أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح، وقد أشارت نتائج الفحوصات الأولية والمؤشرات الحيوية، إلى تحسن كبير واستقرار في حالة المريضة منذ الساعات الأولى بعد العملية، إذ نقلت إلى جناح التنويم في اليوم الثالث لتتلقى رعاية طبية فائقة، وخرجت من المستشفى في اليوم السادس وهي بصحة جيدة .
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، يملك رصيداً كبيراً من الاعتمادات والجوائز والشهادات الدولية والمحلية، والتي من أبرزها شهادة اللجنة الدولية لإعتماد المستشفيات JCI ، المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS STAGE 7 لتطبيق الملف الطبي الإلكتروني، وجائزتي التميز في الخدمات الجراحية وغرف العمليات والأشعة التشخيصية من Arab Health، وجائزة أفضل خدمة عملاء لمقدمي الرعاية الصحية لعام 2022، واعتماد المؤسسة الأمريكية للتميز SRC.