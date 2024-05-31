مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُنهي معاناة "تسعينية" مع ورم سرطاني "نشط" بالقولون

والذي أضاف بأن الفريق الطبي المعالج عند استقباله المريضة، قام بالإستماع إلى شكواها والإطلاع على تاريخها المرضي، وتبين أنها تعاني من آلام بالبطن وإمساك ونزيف شديد يصاحب عملية الإخراج، بالإضافة إلى قصور حاد في الوظائف القلبية والكلى، والشعور بالإرهاق وعدم القدرة على ممارسة حياتها بصورة طبيعية، كما أنها سعت للعلاج في أكثر من مستشفى، ولكن دون جدوى. إذ تم استقبالها بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي وإخضاعها لحزمة من الفحوصات الدقيقة، بأشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I) والتصوير الطبقي (C.T Scan) والتحاليل المخبرية، بالإضافة إلى إجراء متابعات مع أطباء القلب والكلى، وقد أظهرت النتائج عن وجود ورم سرطاني "نشط" في القولون بطول 4 سم، ونقص حاد في نسب الحديد بالدم، مما دعا الفريق الطبي إلى الإجتماع ودراسة وضع المريضة لإتخاذ القرار المناسب، حيث أخضعت لعملية استغرقت 60 دقيقة باستخدام تقنيات المنظار المتطور تحت التخدير العام، وتم استئصال كامل الورم بعناية فائقة، ونقلت بعدها إلى العناية المركزة.