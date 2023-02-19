برعاية خادم الحرمين.. "فيصل بن بندر" يحضر انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني غدًا

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه -حفظه الله- يحضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يوم غد الاثنين، انطلاقة منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية في مدينة الرياض.