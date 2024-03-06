د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

في حدث فريد من نوعه، بين رؤساء كبرى المنظمات الدولية الناشطة في العمل الإنساني، اجتمع على متن السفينة الإنسانية الأشهر عالميًّا (أوشن فايكينغ)، على سواحل صقلّية الإيطالية "التي شهدت أكبر معاناة إنسانية للهجرة"، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بمعالي الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، السيد جاغان تشاباغين، بحضور سعادة رئيس جمعية الصليب الأحمر الإيطالي، السيد روزاريو ڤالاسترو.
واطلع معاليه على سيْر العمل في السفينة، وأشاد بالجهودِ النبيلةِ المُنقِذة للأرواح التي يبذلها طاقم السفينة، بالتعاون مع جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر؛ شريك رابطة العالم الإسلامي الاستراتيجي، وتوفير الغذاء والدواء والرعاية الصحية لمن تقطَّعت بهم السبل في عُرْض البحر.
من جهته، أعرب السيد تشاباغين عن تقديره للدعم الكبير الذي تُقدِّمه الرابطة للاتحاد، ولمساهمتها المحورية في تمكين منظّمته من الاستمرار في هذه المهمّة المُلحّة، وكافة أعمالِها الإنسانية؛ معتبِرًا إياها شريكًا استراتيجيًّا مهمًا لمنظمته.
وقال تشاباغين: "لقد كان لمساهمة الرابطة الثرية في المشروعات أثرٌ كبيرٌ في حياة النازحين، وهو انعكاسٌ للدعم والشراكة السخية التي تُقدِّمها الرابطة في هذا الجهد الإنساني، وهو موضع تقديرٍ حقيقي من الجميع".
وأكد السيد تشاباغين أنه من خلال تعاون المنظمات الإنسانية، نُساهم في إنقاذ الأرواح والحفاظ على كرامة الإنسان في البحر، إذ إن هذه السفينة هي رمزٌ للتضامن والإنسانية؛ لأنها تهدف إلى تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للمهاجرين والنازحين.
وأعلنت الرابطة عن تجديدها لاتفاقية "دعم المهاجرين والنازحين وضحايا النزاعات" التي وقّعتها مع الاتحاد الدولي العامَ الماضي، وأسهمت في إنقاذ حياة أكثر من 2744 نازحًا، معظمهم في البحر الأبيض المتوسط الذي يُعَدُّ الأخطر بالنسبة للنازحين، وقدَّمت لهم الدعم والرعاية الصحية، ووفّرت أكثر من 20 ألف وجبة غذائية إلى أن وصلوا إلى برِّ الأمان.
فيما لفت معالي الشيخ العيسى الأنظار -كذلك- إلى الأهمية المُلِحّة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لغزة المنكوبة، وأن يكون هذا ضمن طلائع الاهتمام الدولي وأبرز اهتماماته.