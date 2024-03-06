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د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

تقرير الصليب الأحمر: سواحل صقلية شهدت أكبر معاناة إنسانية للهجرة والرابطة قامت بدور كبير في إنقاذ الأرواح
الرابطة اعلنت عن تجديدها لاتفاقية "دعم المهاجرين والنازحين وضحايا النزاعات" مع الاتحاد الدولي
الرابطة اعلنت عن تجديدها لاتفاقية "دعم المهاجرين والنازحين وضحايا النزاعات" مع الاتحاد الدولي

في حدث فريد من نوعه، بين رؤساء كبرى المنظمات الدولية الناشطة في العمل الإنساني، اجتمع على متن السفينة الإنسانية الأشهر عالميًّا (أوشن فايكينغ)، على سواحل صقلّية الإيطالية "التي شهدت أكبر معاناة إنسانية للهجرة"، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بمعالي الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، السيد جاغان تشاباغين، بحضور سعادة رئيس جمعية الصليب الأحمر الإيطالي، السيد روزاريو ڤالاسترو.

واطلع معاليه على سيْر العمل في السفينة، وأشاد بالجهودِ النبيلةِ المُنقِذة للأرواح التي يبذلها طاقم السفينة، بالتعاون مع جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر؛ شريك رابطة العالم الإسلامي الاستراتيجي، وتوفير الغذاء والدواء والرعاية الصحية لمن تقطَّعت بهم السبل في عُرْض البحر.

من جهته، أعرب السيد تشاباغين عن تقديره للدعم الكبير الذي تُقدِّمه الرابطة للاتحاد، ولمساهمتها المحورية في تمكين منظّمته من الاستمرار في هذه المهمّة المُلحّة، وكافة أعمالِها الإنسانية؛ معتبِرًا إياها شريكًا استراتيجيًّا مهمًا لمنظمته.

وقال تشاباغين: "لقد كان لمساهمة الرابطة الثرية في المشروعات أثرٌ كبيرٌ في حياة النازحين، وهو انعكاسٌ للدعم والشراكة السخية التي تُقدِّمها الرابطة في هذا الجهد الإنساني، وهو موضع تقديرٍ حقيقي من الجميع".

وأكد السيد تشاباغين أنه من خلال تعاون المنظمات الإنسانية، نُساهم في إنقاذ الأرواح والحفاظ على كرامة الإنسان في البحر، إذ إن هذه السفينة هي رمزٌ للتضامن والإنسانية؛ لأنها تهدف إلى تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للمهاجرين والنازحين.

وأعلنت الرابطة عن تجديدها لاتفاقية "دعم المهاجرين والنازحين وضحايا النزاعات" التي وقّعتها مع الاتحاد الدولي العامَ الماضي، وأسهمت في إنقاذ حياة أكثر من 2744 نازحًا، معظمهم في البحر الأبيض المتوسط الذي يُعَدُّ الأخطر بالنسبة للنازحين، وقدَّمت لهم الدعم والرعاية الصحية، ووفّرت أكثر من 20 ألف وجبة غذائية إلى أن وصلوا إلى برِّ الأمان.

فيما لفت معالي الشيخ العيسى الأنظار -كذلك- إلى الأهمية المُلِحّة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لغزة المنكوبة، وأن يكون هذا ضمن طلائع الاهتمام الدولي وأبرز اهتماماته.

د. العيسى مستمعاً لما يقوم به طاقم السفينة من جهود لمساعدة النازحين
د. العيسى مستمعاً لما يقوم به طاقم السفينة من جهود لمساعدة النازحين
صورة تذكارية للشيخ العيسى ورئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر ورئيس الصليب الأحمر الإيطالي على سواحل صقلية
صورة تذكارية للشيخ العيسى ورئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر ورئيس الصليب الأحمر الإيطالي على سواحل صقلية
د.العيسى خلال زيارته للسفينة الأشهر عالمياً "Ocean Viking، رفقة رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر ورئيس الصليب الأحمر الإيطالي
د.العيسى خلال زيارته للسفينة الأشهر عالمياً "Ocean Viking، رفقة رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر ورئيس الصليب الأحمر الإيطالي
الشيخ العيسى خلال جولته داخل السفينة الانسانية الأشهر عالمياً Ocean Viking
الشيخ العيسى خلال جولته داخل السفينة الانسانية الأشهر عالمياً Ocean Viking
العيسى داخل سفينة إنقاذ النازحين على سواحل صقلية
العيسى داخل سفينة إنقاذ النازحين على سواحل صقلية
الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى
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الهجرة
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روزاريو ڤالاسترو

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