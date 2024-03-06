د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

في حدث فريد من نوعه، بين رؤساء كبرى المنظمات الدولية الناشطة في العمل الإنساني، اجتمع على متن السفينة الإنسانية الأشهر عالميًّا (أوشن فايكينغ)، على سواحل صقلّية الإيطالية "التي شهدت أكبر معاناة إنسانية للهجرة"، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بمعالي الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، السيد جاغان تشاباغين، بحضور سعادة رئيس جمعية الصليب الأحمر الإيطالي، السيد روزاريو ڤالاسترو.