"شؤون الأسرة" يدعو إلى مواصلة العمل على رصد التحديات والقضايا المجتمعية

وأكّد المهندسُ "الراجحي"، خلال الاجتماع، أهميةَ بناء المبادرات التكاملية والشراكات الفاعلة بين المجلس والجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، وشدّد على أهمية تضافر الجهود في إعداد وتنفيذ المشروعات الهادفة لتمكين الأسرة من القيام بدورها في مسيرة البناء والتنمية، والمحافظة على القيم المجتمعية، كما دعا إلى مواصلة العمل على رصد التحديات والقضايا المؤثرة على كافة مكونات الأسرة.