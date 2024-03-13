"وزارة الداخلية" تطلق ختماً خاصاً بموسم رمضان بالتعاون مع وزارة الثقافة

يذكر أن وزارة الثقافة كانت قد أقامت موسم رمضان 1445 في جميع مناطق المملكة لإحياء الموروث التاريخي من خلال تجارب حية ثقافية، وترفيهية، ورياضية، تسهم في فهم الموروث الثقافي والاجتماعي والقيمي، والفخر والاعتزاز الممتد من أصالة التاريخ إلى حضارة الواقع.