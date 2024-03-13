"وزارة الداخلية" تطلق ختماً خاصاً بموسم رمضان بالتعاون مع وزارة الثقافة

أطلقت وزارة الداخلية - ممثلة في المديرية العامة للجوازات- ختماً خاصاً بموسم رمضان 1445 بالتعاون مع وزارة الثقافة؛ وذلك بهدف توثيق هذه المناسبة، وإحياء الموروث الثقافي التاريخي والعادات والتقاليد في الشهر المبارك.
وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام خلال شهر رمضان المبارك الحالي.
يذكر أن وزارة الثقافة كانت قد أقامت موسم رمضان 1445 في جميع مناطق المملكة لإحياء الموروث التاريخي من خلال تجارب حية ثقافية، وترفيهية، ورياضية، تسهم في فهم الموروث الثقافي والاجتماعي والقيمي، والفخر والاعتزاز الممتد من أصالة التاريخ إلى حضارة الواقع.