هل يحق لمزاولي الأنشطة التجارية الاستفادة من "حساب المواطن"؟.. البرنامج: نعم بشروط

قال برنامج "حساب المواطن"، أن مَن يزاول أي نشاط تجاري يستطيع الاستفادة من برنامج حساب المواطن، بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه، إضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه، ويتم الإفصاح عن السجل التجاري باختيار نوع الدخل "عوائد مالية وأعمال تجارية" والمصدر "عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة".
وأضاف في رد على أحد المتابعين عبر "إكس": في حال وجود سجل تجاري مرتبط بهوية المستفيد الرئيس أو أحد التابعين، لا بد من الإفصاح عن أي عوائد مالية ناتجة من السجل التجاري حتى لا يؤثر ذلك في أهليتك، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.
وردًا على ما إذا كان التابع لديه سجل تجاري، قال البرنامج: يتم اختيار الحالة الوظيفية للتابع "أعمال تجارية"، ويتم الإفصاح عن السجل التجاري باختيار نوع الدخل (عوائد مالية وأعمال تجارية) ومصدر الدخل (عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة).