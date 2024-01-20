هل يحق لمزاولي الأنشطة التجارية الاستفادة من "حساب المواطن"؟.. البرنامج: نعم بشروط

وأضاف في رد على أحد المتابعين عبر "إكس": في حال وجود سجل تجاري مرتبط بهوية المستفيد الرئيس أو أحد التابعين، لا بد من الإفصاح عن أي عوائد مالية ناتجة من السجل التجاري حتى لا يؤثر ذلك في أهليتك، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.