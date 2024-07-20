مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينقذ "أربعينيًّا" أصيب بجلطات قلبية خلال "15" دقيقة

بفضل الله، نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الفيحاء بجدة، في إنقاذ حياة رجل "أربعيني" أصيب بجلطة حادّة في الشريان الأمامي للقلب، خلال "15" دقيقة من وصوله لمركز الطوارئ؛ ذكر ذلك الدكتور المعتصم بالله طرابلسي استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية والهيكلية رئيس الفريق الطبي المعالج.
وقد قال: إن المريض راجع مركز الطوارئ إثر شعوره بآلام حادة في الصدر والظهر، مع الدوار والإرهاق، وخضع لفحوصات دقيقة أظهرت وجود جلطة في الشريان الأمامي، واتخذ الفريق الطبي الإجراءات اللازمة، وتعامل مع الحالة بتكثيف العلاج عبر الأدوية المضادة للتخثر ومميعات الدم، وبموازاة ذلك تمّ التواصل مع استشاري القلب، وتجهيز غرفة القسطرة ونقل المريض إليها. وقد بيّنت القسطرةُ وجودَ انسداد كامل في الشريان الأمامي للقلب، وتم تركيب دعامة، وإعادة التروية الدموية للقلب بصورة طبيعية، وحُوّل بعدها إلى وحدة العناية المركزة القلبية؛ حيث أمضى فيها نحو "48" ساعة محاطًا بالرعاية الطبية الحثيثة، وتحسّنت خلالها حالته الصحية بوتيرة سريعة، قبل أن يغادر المستشفى على قدميه، بعد أن تخلّص من آلام الصدر وبمؤشرات حيوية ممتازة.
وأوضح "د. طرابلسي" الحاصل على الزمالة والبورد الأمريكي، أن الجلطات القلبية والدماغية من أكثر الأمراض التي تشكّل خطورة على الحياة، أو تنتج عنها مضاعفات خطيرة ودائمة، مضيفًا: أن النجاة منها بعد لطف الله، تتطلّب السرعة القصوى في تلقي العلاج؛ لذلك فإننا ننصح بعدم الاستهانة بآلام الصدر وغيرها من الأعراض التي يحتمل أن تكون ناتجة عن الجلطات.
الجدير بالذكر أنّ مركز الطوارئ في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يتّسم بالجاهزية العالية لتقديم الخدمات الطبية السريعة والدقيقة لمختلف الحالات المرضية الحرجة والطارئة، ولكافة الفئات العمرية على مدار الساعة.
كما أن وحدة القسطرة القلبية التداخلية بالمستشفى، تحظى بإمكانيات كبيرة، ومجهزة بأفضل التجهيزات، وبأعلى معايير الجودة؛ إذ تضم الوحدة كادرًا طبيًّا مؤهلًا وحاصلًا على شهادات عالمية ومتخصصًا في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية للبالغين والأطفال.