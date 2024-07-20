مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينقذ "أربعينيًّا" أصيب بجلطات قلبية خلال "15" دقيقة

وقد قال: إن المريض راجع مركز الطوارئ إثر شعوره بآلام حادة في الصدر والظهر، مع الدوار والإرهاق، وخضع لفحوصات دقيقة أظهرت وجود جلطة في الشريان الأمامي، واتخذ الفريق الطبي الإجراءات اللازمة، وتعامل مع الحالة بتكثيف العلاج عبر الأدوية المضادة للتخثر ومميعات الدم، وبموازاة ذلك تمّ التواصل مع استشاري القلب، وتجهيز غرفة القسطرة ونقل المريض إليها. وقد بيّنت القسطرةُ وجودَ انسداد كامل في الشريان الأمامي للقلب، وتم تركيب دعامة، وإعادة التروية الدموية للقلب بصورة طبيعية، وحُوّل بعدها إلى وحدة العناية المركزة القلبية؛ حيث أمضى فيها نحو "48" ساعة محاطًا بالرعاية الطبية الحثيثة، وتحسّنت خلالها حالته الصحية بوتيرة سريعة، قبل أن يغادر المستشفى على قدميه، بعد أن تخلّص من آلام الصدر وبمؤشرات حيوية ممتازة.