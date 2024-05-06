فصل وطهو.. 5 نصائح من "وقاية" لضمان مأمونية الغذاء والوقاية من التسمُّم

وأوضحت الهيئة، أن الأمراض المنقولة بالأغذية هي أمراض تسبّبها الجراثيم أو الفيروسات أو الطفيليات أو مواد كيميائية، وتدخل الجسم عن طريق الأغذية أو المياه الملوّثة.