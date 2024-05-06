فصل وطهو.. 5 نصائح من "وقاية" لضمان مأمونية الغذاء والوقاية من التسمُّم

محليات
فصل وطهو.. 5 نصائح من "وقاية" لضمان مأمونية الغذاء والوقاية من التسمُّم
أكّدت أهمية "الحفظ في حرارة مناسبة واستخدام مياه ومواد خام مأمونة"
قدّمت هيئة الصحة العامة "وقاية"، 5 نصائح لضمان مأمونية الغذاء والوقاية من مخاطر التسمُّم الغذائي.
وأوضحت الهيئة، أن الأمراض المنقولة بالأغذية هي أمراض تسبّبها الجراثيم أو الفيروسات أو الطفيليات أو مواد كيميائية، وتدخل الجسم عن طريق الأغذية أو المياه الملوّثة.
وأبانت أن النصائح الخمس لضمان مأمونية الغذاء للوقاية من مخاطر التسمُّم، تشمل: "الحفاظ على النظافة"، و"فصل الأغذية النيئة عن الأغذية المطهوة"، و"طهو الأغذية جيداً".
كما شدّدت "وقاية" في نصائحها على أهمية "الحفاظ على الأغذية في درجات حرارة مأمونة"، و"استخدام المياه والمواد الخام المأمونة".