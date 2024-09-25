وفاء وإخلاص وولاء.. "إنسان" تحتفي باليوم الوطني الـ94

احتفلت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" باليوم الوطني 94 للمملكة، في نادي إنسان الاجتماعي، وبحضور المدير العام محمد بن سعد المحارب، ومنسوبي إنسان والمدعوين وعدد من وسائل الإعلام، وأبناء النادي.
بدأ الحفل بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة للمدير العام رفع فيها التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وللحكومة الرشيدة والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني 94 للمملكة.
وهنّأ "المحارب"، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس الإدارة، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس اللجنة التنفيذية، وأعضاء المجلس بهذه المناسبة العزيزة.
وقال "المحارب": يأتي الاحتفاء باليوم الوطني السعودي ابتهاجًا بهذه الذكرى العزيزة على نفوس المواطنين واستذكار نشأة الدولة السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله؛ حيث تتجدد هذه الذكرى في كل عام وتكتسي أبهى الحلل وتبقى حاضرة في قلوب أبناء الوطن، ونحن نشعر بالسعادة الغامرة وبكل معاني الفرح بتوالي المناسبات السارة والأوقات السعيدة على وطننا الغالي، وبكل معاني الوفاء والإخلاص والصدق والمحبة، ويعد هذا اليوم المجيد في تاريخ بلادنا المباركة مصدرًا للفخر والاعتزاز؛ حيث شهد تتويج ملحمة التوحيد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- إيذانًا بانطلاق مسيرة الدولة السعودية الحديثة.
وأضاف "المحارب" أن ترجمة الاعتزاز بهذا اليوم الأغر تنطلق من خلال ما نقدمه لوطننا المعطاء من جهود وتضحيات لرفعة مكانته بين دول العالم وليكون منارًا للخير والعلم والمعرفة في ظل دعم حكومتنا الرشيدة لكل ما من شأنه الارتقاء بالوطن والمواطن، وتسهيل كل الإجراءات والعمليات للتقدم والتطوير في مختلف مناحي الحياة، وبفضل الله تعالى فقد تحققت رؤية الوطن الطموحة 2030 من خلال ما نشهده من ازدهار وتوسع شَمِلَ كل المجالات؛ حيث ينطلق المفهوم الأسمى للوطنية والانتماء، ويعتمد على ثقافة الإنتاج والعطاء، وتعزيز المبادرة والمشاركة المجتمعية، وثقافة الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن وخدمة أبنائه وتسخير الممكنات للنشء، لنخرج جيلًا متميزًا بالتجديد والابتكار والعطاء والإنتاجية، ومساهمًا في النهضة التنموية، ومتوافقًا مع الهدف الأسمى لمملكتنا الغالية ليحقق التطلعات والآمال، وليظل رمزًا للمحبة والسرور والتفاؤل، وعرفانًا بالجميل للوطن وقيادته الرشيدة.
وأوضح "المحارب" أن صرح إنسان الخيري يعد أحد النماذج الوطنية والاجتماعية المشرقة في سماء هذا الوطن المعطاء؛ حيث أسسها خادم الحرمين الشريفين وأيدها وتعهدها برعايته، ثم تابع مسيرتها رجال مخلصون إلى أن حظيت برئاسة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبمتابعة شخصية من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ورئيس اللجنة التنفيذية.
وفي ختام كلمته شكر "المحارب" الجهات الداعمة لحفل اليوم الوطني 94 في إنسان، على رعايتهم لهذه الاحتفالية. والشكر لكل مَن ساهم بنجاح هذا الحفل من جهات وحضور وإعلاميين ومتطوعين، والأبناء والمشرفين على تنظيم هذا الحفل.
بدوره عبّر أحد أبناء إنسان نيابة عن زملائه عن بالغ سرورهم وسعادتهم بالاحتفاء باليوم الوطني 94 وصدق مشاعرهم وإخلاصهم لبلادهم وتلاحمهم الوطني؛ مبينًا أن ذكرى اليوم الوطني هي من أعز المناسبات على قلوبهم، مجددين وفاءهم لهذا الوطن المعطاء، وشاكرين لجمعيتهم إنسان هذا الاهتمام وحرصها على إشراكهم في المناسبات الوطنية والعامة.
وتوالت فقرات الحفل تباعًا حيث شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن اليوم الوطني 94 يحاكي مسيرة الوطن المجيدة والإنجازات العظيمة التي واكبت مراحل التطوير والازدهار في هذه البلاد المباركة.
كما شارك أبناء "إنسان" بمجموعة من الفقرات واستعرضوا قصص نجاحهم وتحقيق أحلامهم من خلال ما وفّرته لهم الجمعية من ممكنات ساهمت في تمكينهم بمختلف المسارات.
عقب ذلك قدّم أبناء "إنسان" أوبريت "يا وطن"، يجسّد حبهم ووفاءهم للوطن.
وفي ختام الحفل تم تكريم الأفراد والجهات الراعية لحفل الجمعية، والتقاط الصور التذكارية.
جدير بالذكر أن الجمعية نظّمت العديد من الاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94 بالإدارة العامة والفروع في محافظات الرياض، إضافة إلى تنظيم الزيارات لمختلف الجهات، والابتهاج بهذا اليوم السعيد، والمشاركة في الفعاليات الوطنية التي تنظمها المحافظات، واستضافة الأبناء من قِبَل جهات رسمية وأهلية، وتنظيم أنشطة رياضية وفعاليات ثقافية متنوعة، علاوة على مسابقة أطلقتها الجمعية بمناسبة اليوم الوطني 94، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها الكثير من أبناء الوطن.