وفاء وإخلاص وولاء.. "إنسان" تحتفي باليوم الوطني الـ94

وأضاف "المحارب" أن ترجمة الاعتزاز بهذا اليوم الأغر تنطلق من خلال ما نقدمه لوطننا المعطاء من جهود وتضحيات لرفعة مكانته بين دول العالم وليكون منارًا للخير والعلم والمعرفة في ظل دعم حكومتنا الرشيدة لكل ما من شأنه الارتقاء بالوطن والمواطن، وتسهيل كل الإجراءات والعمليات للتقدم والتطوير في مختلف مناحي الحياة، وبفضل الله تعالى فقد تحققت رؤية الوطن الطموحة 2030 من خلال ما نشهده من ازدهار وتوسع شَمِلَ كل المجالات؛ حيث ينطلق المفهوم الأسمى للوطنية والانتماء، ويعتمد على ثقافة الإنتاج والعطاء، وتعزيز المبادرة والمشاركة المجتمعية، وثقافة الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن وخدمة أبنائه وتسخير الممكنات للنشء، لنخرج جيلًا متميزًا بالتجديد والابتكار والعطاء والإنتاجية، ومساهمًا في النهضة التنموية، ومتوافقًا مع الهدف الأسمى لمملكتنا الغالية ليحقق التطلعات والآمال، وليظل رمزًا للمحبة والسرور والتفاؤل، وعرفانًا بالجميل للوطن وقيادته الرشيدة.