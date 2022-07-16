"الرشيدي": نتائج نجاح موسم الحج قرأناها على وجوه ضيوف الرحمن

واعتبر أن هذا النجاح قد تحقَّق نتيجة للجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفيرها جميع الإمكانات حتى تكلّلت كل تلك الجهود بهذا النجاح الكبير، مبينًا أن موسم الحج هذا العام كان متميزًا من كل الجوانب سواء من ناحية الاستعدادات المبكرة أو توفير الطاقات البشرية والمادية الهائلة أو من الناحية التنظيمية أو الميدانية إضافةً إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الذكية للتيسير على الحجاج.