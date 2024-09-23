"ايمان المشاري" من أصحاب الهمم تؤلف كتابًا عن سمو ولي العهد.. وتكشف عنه في يوم الوطن

اعتبرت "ايمان بنت راشد المشاري" -وهي من "أصحاب الهمم"، وتعمل بجامعة الملك سعود- تأليفها كتابًا عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، من صميم المعزة والتقدير والاحترام لسمو سيدي ولي العهد.
وقالت لـ"سبق": "مهما ألَّفت من كتب عن سمو سيدي ولي العهد أعجز أن أوفيه حقه. لقد أبهرتني إنجازاته، وأسأل الله أن يحفظه، ويحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويحفظ وطننا الغالي".
وأفادت بأن الكتاب استغرق تأليفه ثلاثة أشهُر، وأنها هي من قامت بتصميم غلافه ومحتواه، مشيرة إلى أن الكتاب يتناول بإيجاز أهمية سمو سيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في المملكة العربية السعودية والعالم، ويبرز دوره المحوري في قيادة السعودية نحو مستقبل جديد من خلال رؤية 2030، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
وذكرت "المشاري" أن محتوى الكتاب يتضمن: نشأة سمو سيدي ولي العهد، وصعوده السياسي، ورؤية السعودية 2030م، والإصلاحات الاجتماعية، والسياسة الخارجية والأمن القومي، والتحديات والإنجازات، والاستشراف المستقبلي.
وبيَّنت أن خاتمة الكتاب ركزت على مسيرة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي تمثل نقطة تحوُّل تاريخية في مسار المملكة العربية السعودية؛ إذ من خلال رؤيته الطموحة وإرادته الحديدية استطاع أن يقود البلاد نحو حقبة جديدة من التقدم والتغيير، وأن رؤية السعودية 2030 ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي خارطة طريق شاملة لإعادة تشكيل اقتصاد السعودية، ومجتمعها، وثقافتها، بما يتماشى مع تطلعات الأجيال القادمة.