"ايمان المشاري" من أصحاب الهمم تؤلف كتابًا عن سمو ولي العهد.. وتكشف عنه في يوم الوطن

وبيَّنت أن خاتمة الكتاب ركزت على مسيرة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي تمثل نقطة تحوُّل تاريخية في مسار المملكة العربية السعودية؛ إذ من خلال رؤيته الطموحة وإرادته الحديدية استطاع أن يقود البلاد نحو حقبة جديدة من التقدم والتغيير، وأن رؤية السعودية 2030 ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي خارطة طريق شاملة لإعادة تشكيل اقتصاد السعودية، ومجتمعها، وثقافتها، بما يتماشى مع تطلعات الأجيال القادمة.