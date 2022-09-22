"السجان": احتفالنا بالوطن يجسد نموذجًا مهمًّا للوحدة بين قيادة حكيمة وشعب مخلص

وأكد أن من أهم المنجزات التي نشهدها في هذا اليوم الغالي على نفوسنا جميعًا؛ هو بناء قدرات المواطن السعودي، من خلال تسليحه بالمعرفة والفكر والثقافة بما سيعود على التنمية إيجابًا في ظل قيادة حكيمة لم تدخر جهدًا ووقتًا للنهوض بهذا الوطن المعطاء.