"السجان": احتفالنا بالوطن يجسد نموذجًا مهمًّا للوحدة بين قيادة حكيمة وشعب مخلص

رفع مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، بمناسبة اليوم الوطني الـ"92"، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يحفظهما الله.
وقال السجان: إن احتفالنا اليوم بالوطن يجسد نموذجًا مهمًّا للوحدة بين قيادة حكيمة وشعب مخلص، كما يؤكد الخطى الثابتة نحو مستقبل مزدهر؛ لتحقيق التطلعات الطموحة؛ فهو يوم تاريخي لا يُنسى وذكرى راسخة في أذهان أبناء وبنات المملكة؛ إذ يحق لنا أن نفتخر بما يشهده وطننا الحبيب من نهضة اقتصادية واجتماعية وتنموية في ظل قيادتنا الرشيدة حفظها الله.
وأكد أن من أهم المنجزات التي نشهدها في هذا اليوم الغالي على نفوسنا جميعًا؛ هو بناء قدرات المواطن السعودي، من خلال تسليحه بالمعرفة والفكر والثقافة بما سيعود على التنمية إيجابًا في ظل قيادة حكيمة لم تدخر جهدًا ووقتًا للنهوض بهذا الوطن المعطاء.
واختتم مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان، تصريحه داعيًا المولى أن يحفظ لبلادنا قيادتها، وأن يمنّ على الوطن والمواطن بمزيد من الرخاء والرفاهية والأمن والاستقرار.