تحت شعار "لإبداعك أثر".. بدء التسجيل في "هاكاثون الصناعة 3"

وتُعد إقامة الصندوق الصناعي النسخة الثالثة من هاكاثون الصناعة، استمرارا لجهوده في دعم الصناعة الوطنية وتحفيز تطوّرها، من خلال تعزيز قيم الابتكار والإبداع، وتأكيدًا على نجاح النسختين السابقتين من الهاكاثون؛ إذ بلغ إجمالي عدد المسجلين في كلتا النسختين أكثر من 8 آلاف مسجل ومسجلة، تأهل منهم 405 مشاركين في المعسكر التدريبي.