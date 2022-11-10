"شؤون الحرمين" توزع أكثر من 81 ألف عبوة مياه زمزم يوم أمس

وشملت جهود الرئاسة: تقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ34.704 مستفيدين، وتوزيع 81.360 عبوة مياه زمزم، وتوفير 16 ألف سجادة، واستهلاك 500 لتر للتعقيم بالبايوكير، و650 لترًا للتعقيم بالروبوتات، و29.900 لتر لتعقيم الأسطح، و2550 لترًا من معقمات الأيدي، و130 ألف لتر من المطهرات، و31.500 لتر لتعقيم السجاد.