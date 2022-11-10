"شؤون الحرمين" توزع أكثر من 81 ألف عبوة مياه زمزم يوم أمس

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم أمس الأربعاء 15/ 4/ 1444هـ.
وشملت جهود الرئاسة: تقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ34.704 مستفيدين، وتوزيع 81.360 عبوة مياه زمزم، وتوفير 16 ألف سجادة، واستهلاك 500 لتر للتعقيم بالبايوكير، و650 لترًا للتعقيم بالروبوتات، و29.900 لتر لتعقيم الأسطح، و2550 لترًا من معقمات الأيدي، و130 ألف لتر من المطهرات، و31.500 لتر لتعقيم السجاد.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم تقديم 1850 كتيبًا ومطوية، و2561 خدمة تطويف؛ فيما استفاد 25.000 شخص من التوعية الرقمية، و92500 شخص من التوعية الميدانية.
وأشارت إلى أنها وفّرت 289 عربة عادية للمحتاجين، و1069 عربة كهربائية للطواف والسعي، و1405 خدمات دافع عربة للمحتاجين.