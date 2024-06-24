"مسام" ينتزع 645 لغمًا من مختلف مناطق اليمن خلال أسبوع

واستطاع فريق "مسام" نزع لغم واحد مضاد للدبابات، و64 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ونزع 3 ذخائر غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وفي محافظة مأرب نزع الفريق 4 ألغام مضادة للدبابات بمديرية رغوان، و3 ألغام مضادة للدبابات و257 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوادي، و12 لغمًا مضادًا للدبابات و200 ذخيرة غير منفجرة و5 عبوات ناسفة بمديرية مأرب.