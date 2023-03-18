توفر 30% من التكلفة ومتاحة لـ3 جنسيات.. "البرجس": بهذه الطريقة تستقدم عاملة منزلية تعرفها

ويقدم "البرجس" أحد مزايا هذه الخدمة، ويقول: "هذه الخدمة -خدمة معروفة- هي أحد التسهيلات التي تقدمها منظومة الاستقدام لحالات قد لا تكون قليلة، وتعتبر أحد الحلول المبتكرة والسريعة والتي توفر حوالي 30% من التكلفة في الحالات العادية. المتميز من المكاتب هو من يستفيد من هذه الفرص السريعة والسهلة وبناء علاقات مع أصحاب العمل والتي تزيد من عوامل الاستدامة التسويقية للمكتب.. يأتي هذا ضمن حلول تم وضعها لتسهيل خدمات استقدام تتناسب مع ظروف مختلفة بطرق أسرع وأسعار أقل".