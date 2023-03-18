توفر 30% من التكلفة ومتاحة لـ3 جنسيات.. "البرجس": بهذه الطريقة تستقدم عاملة منزلية تعرفها

مع قدوم شهر رمضان المبارك، وزيادة الاحتياج للعاملات المنزليات، يشرح الكاتب الصحفي برجس حمود البرجس طريقة استقدام عاملة منزلية تعرفها، وذلك عبر "خدمة معروفة"، التي تمكن المستفيدين من استقدام عاملة منزلية مختارة من قبلهم، أي أنهم على سابق معرفة بها من خلال توصية أو غيرها، لافتًا إلى أنها توفر 30% من تكلفة الاستقدام، ومتاحة لثلاث جنسيات حاليًا.
وفي مقاله "(خدمة معروفة).. استقدام عاملة منزلية تعرفها مسبقًا" بصحيفة "مكة"، يقول البرجس: "(خدمة معروفة) هي خدمة تمكن المستفيدين من استقدام عاملة منزلية مختارة من قبلهم، أي أنهم على سابق معرفة بها من خلال توصية أو غيرها.. مثلاً استقدام عاملة منزلية زوجة السائق العائلي أو أخت لعاملة منزلية أخرى عند أحد أقاربك وأوصت بها، أو ربما عاملة منزلية عملت لديك في فترات سابقة، الفكرة تسهيل استقدام عاملة منزلية معروفة لديك وبأسعار منخفضة ومحددة".
ويضيف "البرجس" قائلاً: "(خدمة معروفة) هي إحدى خدمات (منصة مساند)، وهي منصة حكومية مختصة بالعمالة المنزلية والخاصة.. (خدمة معروفة) تمكنك من استقدام عاملتك المنزلية بالاسم، بتكلفة محددة ومنخفضة، وتوفر عليك الوقت المستغرق في عملية الاستقدام والبحث عن العاملة المناسبة".
ويشرح "البرجس" قائلاً: "حاليا الخدمة متاحة لمهن العاملة المنزلية من الجنسية الفلبينية والكينية والسيريلانكية. تكلفة العاملة المنزلية الفلبينية تقريبا 10,750 ريالاً، والكينية تقريبًا 8,800 ريال، والسيريلانكية تقريبا 11,400 ريال، وجميع هذه الأسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة، ولا تشمل الأسعار هذه تذاكر التنقل داخل المملكة".
وحسب "البرجس": "الاستفادة من (خدمة معروفة) تبدأ بعد إصدار تأشيرة عاملة منزلية من الجنسية المطلوبة -والمحددة من إحدى الجنسيات الثلاث المذكورة-، وبمعرفة معلومات العاملة المنزلية (اسم العاملة، رقم الجواز الخاص بها، تاريخ انتهاء الجواز، رقم التواصل الخاص بها). وتستغرق مدة الاستقدام 90 يومًا تبدأ من اليوم التالي بعد دفع تكاليف الاستقدام من خلال بوابة مساند، وفي حال تأخر وصول العاملة تُمنح المنشأة مهلة أقصاها 30 يومًا إضافية لمرة واحدة".
ويضيف الكاتب: "تتيح (خدمة معروفة) سداد تكلفة الاستقدام عن طريق بطاقة مدى وأيضا بطاقات فيزا وماستركارد لتسهيل عملية الدفع على المستفيد صاحب العمل، أيضا تتيح للعميل إمكانية اختيار بين إسناد الطلب تلقائيًا من النظام حسب مدينة الإقامة الخاصة بصاحب العمل، أو اختيار مكتب استقدام محدد من قائمة مكاتب استقدام تقدم خدمة معروفة. هذا يتيح لصاحب العمل إما اختيار مكتب استقدام معين أو يختار من المكاتب المسجلة بالنظام".
ويقدم "البرجس" أحد مزايا هذه الخدمة، ويقول: "هذه الخدمة -خدمة معروفة- هي أحد التسهيلات التي تقدمها منظومة الاستقدام لحالات قد لا تكون قليلة، وتعتبر أحد الحلول المبتكرة والسريعة والتي توفر حوالي 30% من التكلفة في الحالات العادية. المتميز من المكاتب هو من يستفيد من هذه الفرص السريعة والسهلة وبناء علاقات مع أصحاب العمل والتي تزيد من عوامل الاستدامة التسويقية للمكتب.. يأتي هذا ضمن حلول تم وضعها لتسهيل خدمات استقدام تتناسب مع ظروف مختلفة بطرق أسرع وأسعار أقل".
وينهي "البرجس" قائلاً: "(منصة مساند) هي منصة الكترونية شاملة ومتكاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية، وهي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى تقديم خدمات أخرى ذات علاقة، مثل خدمة معروفة والتأشيرات البديلة ورحلة الاستقدام الموحدة ونقل خدمات العمالة المنزلية وغيرها".