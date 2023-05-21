"الرواق السعودي".. كم بلغت الطاقة الاستيعابية لمبنى المطاف بـ"الحرم" في عهد الدولة السعودية؟

يُعد "الرواق" أحد العناصر، التي تميزت بها العمارة الإسلامية، ويشير الرواق إلى ما يحيط بالشيء، ويُقصد به في العمارة الإسلامية "المساحة أو الممر الواقعة بين عمودين، وتحتوي على عقود عمودية أو موازية لجدار القبلة، التي تحتوى على صفوف من الأعمدة، وقد تكون هذه العقود متقاطعة أي تتجه بشكل موازٍ وعمودي باتجاه القبلة"، ويحيط "الرواق العباسي" بالكعبة المشرفة، وقد أمر بإنشائه الخليفة العباسي محمد المهدي سنة 160هـ، ويحيط "الرواق السعودي" بــ"الرواق العباسي"، وقد أمر الملك عبدالعزيز بإنشاء "الرواق السعودي"، وبدأ العمل فيه خلال عهد الملك سعود سنة 1375هـ .