انطلاق مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي 2022 الأحد المقبل بالرياض

تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي 2022 (HIMSS) تحت رعاية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل خلال الفترة من 26 - 27 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 20 - 21 نوفمبر 2022 في الرياض، في نسخته الرابعة تحت شعار "إعادة تصور مستقبل الصحة من خلال تمكين الصحة الرقمية".
يأتي ذلك من تنظيم المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية بالشراكة مع منظمة جمعية أنظمة المعلومات والإدارة للرعاية الصحية الأمريكية (HIMSS)، والتعاون مع وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وسيناقش المؤتمر التحديات الراهنة والرؤى والأفكار حول الخطط المستقبلية والحلول الممكنة في مجال الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والدولي، وتبادل المعرفة والتجارب والخبرات في جلسات متنوعة وحوارات عالمية عن تحديات النظام الصحي والحلول المتاحة للارتقاء بجودة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مناقشة آليات رفع المستوى الصحي للمجتمع من خلال استثمار موارد الصحة الرقمية المتوفرة، وإبراز الدور الفعال للصحة الإلكترونية، وتقوية الصلة بين مخرجات التعليم في تخصص المعلوماتية الصحية وسوق العمل في القطاع الصحي.
وسيتناول المؤتمر أحدث ما توصلت إليه التقنية المعلوماتية الصحية في مجال الرعاية الصحية وسبل الاستفادة منها، ونشر الوعي بأهمية تقنية المعلومات الصحية ودورها الفاعل في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات والاستخدام الأمثل للموارد في القطاعات الصحية، إضافةً إلى إبراز دورها الحيوي وتوفير أعلى جودة ممكنة في تقديم الرعاية الصحية لجميع المستفيدين.
وسيتم خلال المؤتمر طرح العديد من المحاور المختلفة ومنها؛ الصحة المتصلة: المعايير والتقنيات الناشئة للتشغيل البيني، استراتيجيات التحول الرقمي في الرعاية الصحية - الدروس المستفادة وخرائط الطريق-، تسخير الصحة الرقمية لبناء استجابات فعالة للأوبئة المستقبلية، الاستفادة من البيانات والتكنولوجيا لتعزيز إدارة صحة السكان، إدارة البيانات: تقليل الاختلافات السريرية وتعزيز العدالة الصحية، تطبيق الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.
وسيحظى المؤتمر بمشاركة خبراء ومختصين في قطاع الرعاية الصحية الرقمية من داخل وخارج المملكة، ويتخلله إقامة 8 ورش عمل و 18 جلسة علمية؛ يلقيها أكثر من 50 متحدثاً محلياً ودولياً في مجال تقنية المعلومات والرعاية الصحية، وسيحصل المشاركون على 20 ساعة طبية تعليمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.