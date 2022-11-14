انطلاق مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي 2022 الأحد المقبل بالرياض

وسيناقش المؤتمر التحديات الراهنة والرؤى والأفكار حول الخطط المستقبلية والحلول الممكنة في مجال الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والدولي، وتبادل المعرفة والتجارب والخبرات في جلسات متنوعة وحوارات عالمية عن تحديات النظام الصحي والحلول المتاحة للارتقاء بجودة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مناقشة آليات رفع المستوى الصحي للمجتمع من خلال استثمار موارد الصحة الرقمية المتوفرة، وإبراز الدور الفعال للصحة الإلكترونية، وتقوية الصلة بين مخرجات التعليم في تخصص المعلوماتية الصحية وسوق العمل في القطاع الصحي.