مع انطلاق العام الدراسي.. صحة مكة تناقش تعزيز الوعي الصحي واللقاحات في المدارس

بالتزامن مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، عقد فرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة الصحة المدرسية، وذلك بمقره بحي الحمراء، بحضور مدير عام الفرع الدكتور وائل بن حمزة مطير، ومساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الدكتور علي الجالوق، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.