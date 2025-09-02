مع انطلاق العام الدراسي.. صحة مكة تناقش تعزيز الوعي الصحي واللقاحات في المدارس

بالتزامن مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، عقد فرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة الصحة المدرسية، وذلك بمقره بحي الحمراء، بحضور مدير عام الفرع الدكتور وائل بن حمزة مطير، ومساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الدكتور علي الجالوق، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وشهد الاجتماع مشاركة نائب مدير مكتب هيئة الصحة العامة بمكة الدكتور سعود الزهراني، والمدير التنفيذي للرعاية الصحية الأولية بتجمع مكة الصحي الدكتور خالد المسعودي، إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة من مختلف الإدارات.
وخلال الاجتماع، دعا الدكتور وائل مطير إلى تكثيف الجهود التوعوية حول أهمية اللقاحات، مؤكدًا على أهمية ابتكار أساليب تثقيف حديثة ومؤثرة لتعزيز استجابة المجتمع مع الحملات الوطنية، بهدف رفع مستوى الوعي وتحسين جودة الحياة.
من جانبه، أوضح الدكتور إياد مؤذن، رئيس لجنة الصحة المدرسية ومدير إدارة الصحة السكانية، أن الاجتماع ضم ممثلين من التعليم، والصحة، وأمانة العاصمة المقدسة، وهيئة الصحة العامة "وقاية"، والتجمع الصحي، وأسفر عن نتائج إيجابية ومبادرات مرتقبة لدعم الصحة المدرسية هذا العام.
بدوره، أكد الدكتور علي الجالوق أن الاجتماع ناقش ملفات جوهرية تتعلق بصحة الطلبة، أبرزها الوقاية، والفحص الاستكشافي، واستكمال اللقاحات، مثمّنًا جهود الفرق الصحية في زيارة المدارس ومتابعة الحالات المرضية.
وأشار إلى خصوصية مكة المكرمة في استقبال الزوار من أنحاء العالم، مما يفرض أهمية مضاعفة في الوقاية من الأمراض المعدية، مؤكدًا التعاون المستمر مع الجهات الصحية لمواجهة هذه التحديات.
كما استعرض أعضاء اللجنة مؤشرات الأداء للعام الماضي، والتي سجلت نسبًا عالية في معظمها، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات للعام الجاري، وطرح حلول استباقية ومبادرات نوعية من المنتظر تنفيذها خلال العام الدراسي الحالي.