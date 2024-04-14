"الأرصاد" يُنبّه 11 منطقة: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية ورياح شديدة. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتشهد أمطارًا متوسطة على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة ظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الاثنين.