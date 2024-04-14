"الأرصاد" يُنبّه 11 منطقة: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والشرقية وعسير وحائل ونجران وتبوك والجوف والشمالية وجازان).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء وضرما ومرات، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة وسيولاً على الزلفي والغاط والمجمعة ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية ورياح نشطة. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية. وشهد أمطارًا خفيفة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية ورياح شديدة. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتشهد أمطارًا متوسطة على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة ظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الاثنين.
وحذَّر المركز منطقة حائل من أمطار غزيرة وسيول وتساقط البرد وانعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة. وشهد أمطارًا متوسطة على بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة تبوك أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة تبوك والبدع وحقل وضباء ونيوم شرما والوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
وحذر المركز منطقة الجوف من أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة وسيول مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة طريف ورفحاء والعويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جازان وفرسان. وشهد أمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والعيص والمدينة المنورة والعلا وخيبر. وتشهد رياحًا شديدة على الرايس وينبع والمهد وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الاثنين.