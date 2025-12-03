الجامعة الإسلامية تفتح القبول لبرنامج ماجستير علم النفس التربوي حتى 6 ديسمبر

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة فتح باب القبول في برنامج ماجستير علم النفس التربوي، الذي يُعد أحد البرامج النوعية المطروحة بكلية الدراسات العليا، ويهدف إلى إعداد متخصصين يمتلكون مهارات بحثية وتواصلية تعزز فهم العملية التعليمية، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشراكة المجتمعية.
ويقدم البرنامج بيئة تعليمية متعددة الثقافات، تسهم في نشر الخبرة التربوية والبحثية، وتنمية الكفايات المهنية والتواصلية اللازمة للعمل في بيئات تعليمية متنوعة. كما يدمج مفاهيم الجودة والتنمية المستدامة في مقرراته وأنشطته، مع التركيز على البحوث التطبيقية التي تخدم قضايا الميدان التربوي.
ويركّز البرنامج على تطوير المهارات البحثية المتقدمة، ومعالجة قضايا التعليم المعاصرة، إلى جانب تزويد الطلبة بإعداد علمي ومنهجي يمكنهم من فهم العمليات النفسية المرتبطة بالتعلم والتعليم، وإنتاج معرفة تربوية رصينة تخدم المجتمع محليًا وعالميًا، مع فتح آفاق مهنية وبحثية في المؤسسات التعليمية والاستشارية.
وأتاحت الجامعة التقديم على البرنامج حتى يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025م، عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للمتقدمين الاطلاع على دليل البرنامج ومعلومات التسجيل من خلال حسابات الجامعة.