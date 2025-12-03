الجامعة الإسلامية تفتح القبول لبرنامج ماجستير علم النفس التربوي حتى 6 ديسمبر

ويركّز البرنامج على تطوير المهارات البحثية المتقدمة، ومعالجة قضايا التعليم المعاصرة، إلى جانب تزويد الطلبة بإعداد علمي ومنهجي يمكنهم من فهم العمليات النفسية المرتبطة بالتعلم والتعليم، وإنتاج معرفة تربوية رصينة تخدم المجتمع محليًا وعالميًا، مع فتح آفاق مهنية وبحثية في المؤسسات التعليمية والاستشارية.