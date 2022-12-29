استمرار فعاليات مبادرة "قصرى الدرعية" في 3 حدائق

تواصل هيئة تطوير بوابة الدرعية الاحتفاء بفعاليات مبادرة "قصرى الدرعية" التي كانت قد أطلقتها قبل نحو ثلاثة أشهر مطلع أكتوبر الماضي، ضمن مبادراتها للمشاركة المجتمعية التي استفاد منها حتى الآن أكثر من 10000 زائر، وتحقيقًا لرؤيتها في أن تكون الجار الحسن لمجتمع الدرعية.