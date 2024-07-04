وزير الخارجية يلتقي نظيره الإسباني ويناقشان التطوّرات في غزة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية مملكة إسبانيا "خوسيه مانويل ألباريس"، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في العاصمة الإسبانية مدريد.