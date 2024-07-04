وزير الخارجية يلتقي نظيره الإسباني ويناقشان التطوّرات في غزة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية مملكة إسبانيا "خوسيه مانويل ألباريس"، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في العاصمة الإسبانية مدريد.
وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتّى المجالات، ومناقشة المستجدّات على الساحة الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة حيالها.
وحضر اللقاءَ الأميرةُ هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.