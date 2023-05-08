ارتفاع حجم إنتاج المياه المحلاة في المملكة إلى 12.80 مليون م3 يوميًا في 2023م

وتلبيةً للطلب المتزايد على خدمات المياه في مناطق المملكة؛ أوضح التقرير أن المنظومة تمكنت من زيادة التوصيلات المنزلية بنسبة 25% من حوالي مليوني توصيلة في 2016م إلى أكثر من 2.50 مليون توصيلة منزلية في 2023م، وزيادة تركيب العدادات الإلكترونية للمياه من 116 ألف عداد إلكتروني إلى أكثر من 2.20 مليون عداد بنسبة زيادة فاقت 1600%، مؤكدًا ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات المياه من حوالي 25.66 مليون مستفيد إلى 31.47 مليون مستفيد بنسبة زيادة بلغت 22.6% منذ 2016م.