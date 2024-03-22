وزير النقل يقف على جاهزية الخدمات وحركة السفر خلال شهر رمضان في مطار المدينة

يذكر أن مطار الأمير محمد عبدالعزيز الدولي حقق أرقامًا تشغيلية عالية حيث بلغ عدد المسافرين من بداية شهر رجب وحتى يوم أمس 2,341,768 مليون مسافر قدوم ومغادرة، في حين بلغ عدد الرحلات للفترة نفسها 14,814 ألف رحلة وسجل المطار بتاريخ 24 رجب الماضي أعلى يوم تشغيلي بواقع 43,093 ألف مسافر على متن 256 حركة جوية.