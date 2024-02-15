اشتداد وتيرة الأمطار وجبهة هوائية باردة تؤثر على المملكة اليوم تعرّف على المناطق المشمولة بالأمطار.. تفاصيل

تشير آخر البيانات الجوية المستلمة في مركز "طقس العرب"، إلى اشتداد أكثر على وتيرة الأمطار نهار غد الخميس في مناطق عدة من المملكة، ويعود ذلك إلى اقتراب حوض علوي بارد يتمركز شرق البحر الأبيض المتوسط، ويدفع برياح باردة نحو المنطقة تزامنًا مع تدفق رطوبة مدارية من الجنوب.
وفي التفاصيل: تندفع نحو المملكة نهار يوم الخميس، رياح باردة ناتجة عن تمركز حوض علوي بارد شرق البحر الأبيض المتوسط تزامنًا مع تمركز مرتفع سطحي وسط الجزيرة العربية، يدفع برياح دافئة ورطبة؛ مما سينتج عنه بمشيئة الله نشوء أحوال جوية غير مستقرة نتيجة الفروقات الحرارية الكبيرة.
وينشأ عن ذلك نهار اليوم الخميس تدريجيًّا جبهة هوائية باردة تعمل على تكاثر السحب الركامية في أجزاء عدة ومتفرقة من المملكة، والتي تترافق غالبًا مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالرعد وتساقط البرد أحيانًا.. وفي التالي المناطق المتوقع أن تشملها الأمطار اليوم:
- أجزاء من المناطق الشمالية تشمل منطقة تبوك والجوف والمنطقة الحدودية الشمالية.
- أجزاء من منطقة حائل والقصيم.
- أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة بما فيها منطقة مكة والمدينة.
- أجزاء من المنطقة الشرقية بما فيها حفر الباطن.
- أجزاء من منطقة الرياض.
وتستمر فرص الأمطار بشكل متفاوت يوم الخميس، ولا يستبعد أن تكون هذه الأمطار على شكل زخات ثلجية أحيانًا على قمم جبل اللوز في منطقة تبوك.