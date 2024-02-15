اشتداد وتيرة الأمطار وجبهة هوائية باردة تؤثر على المملكة اليوم تعرّف على المناطق المشمولة بالأمطار.. تفاصيل

تشير آخر البيانات الجوية المستلمة في مركز "طقس العرب"، إلى اشتداد أكثر على وتيرة الأمطار نهار غد الخميس في مناطق عدة من المملكة، ويعود ذلك إلى اقتراب حوض علوي بارد يتمركز شرق البحر الأبيض المتوسط، ويدفع برياح باردة نحو المنطقة تزامنًا مع تدفق رطوبة مدارية من الجنوب.