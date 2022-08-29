الرياض تستضيف مؤتمر "مستقبل التحلية".. سبتمبر المقبل

يُذكر أن المملكة تتبوأ موقع الصدارة عالميًا في صناعة تحلية المياه منذ انطلاقة مسيرة هذه الصناعة عام 1929م، وتلعب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من وقت إنشائها عام 1974م، دورًا مهمًا في تلبية احتياجات العملاء من المياه المحلاة بكفاءة وموثوقية وبأقل تكلفة ممكنة وأعلى مردود اقتصادي، ما جعلها أكبر منتج لمياه البحر المحلاة في العالم.